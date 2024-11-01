SON DAKİKA HABERİ: Irak ve Suriye'de 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Irak ve Suriye'de 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi!  ve ’ın kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.” denildi.

Öne Çıkan Video

İspanya'daki Türk, sel felaketini NTV'ye anlattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...