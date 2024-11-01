SON DAKİKA HABERİ: Irak ve Suriye'de 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Son dakika haberi! Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada “Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.” denildi.
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