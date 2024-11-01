SON DAKİKA HABERİ: Irak ve Suriye'de 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada “Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.” denildi.