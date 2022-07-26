SON DAKİKA HABERİ: İran sınırından ülkeye giren iki terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu, İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 teröristin; Van'ın Özalp ilçesi Damlacık kırsalında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haberler 26.07.2022 - 03:02

SON DAKİKA HABERİ: İran sınırından ülkeye giren iki terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırından ülkeye giren biri İranlı 2 teröristin, Van kırsalında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından 'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" dedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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