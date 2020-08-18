İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç askerler ile sözde sivil mahrem imamların da bulunduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarda şüphelilerden 30’unu yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 32 zanlının ise yakalanması için çalışılmaların devam ettiği bildirildi.



