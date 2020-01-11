SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da 4,7 büyüklüğünde deprem

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İstanbul'da deprem meydana geldi. Silivri ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.

Yedi kilometre derinliğindeki deprem başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedildi. İstanbul'daki depremin 16.37'de meydana geldiği bildirildi.

İstanbul'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'da paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki depremin ardından açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında, "Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



SİLİVRİ DAHA ÖNCE DE SALLANMIŞTI

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde deprem meydana gelmişti. Depremin büyüklüğü 5,8 olarak açıklanmıştı. Yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem nedeniyle 8 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ DEPREMDEN İLK GÖRÜNTÜ