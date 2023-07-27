30 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Son dakika haberi! Polis ekipleri, İstanbul Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla 50 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan otuzu tutuklandı, ikisi hakkında adli kontrol kararı verildi.
50 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 27, 2023
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE YÖNELİK #İstanbul merkezli #Edirne ve #Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.…
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