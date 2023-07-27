30 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 30 zanlı tutuklandı, haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

30 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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Son dakika haberi! Polis ekipleri, İstanbul Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla 50 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan otuzu tutuklandı, ikisi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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