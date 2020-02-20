SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı

SON DAKİKA HABERİ: Teknik arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasındaki seferlerde gecikme yaşandı.

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Son dakika haberi! 

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşandı.

Yaklaşık 1saat süren aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşandı.

Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi.

Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale döndü.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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