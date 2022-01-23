SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personeline 2 gün idari izin

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanlar pazartesi  ve salı günleri idari izinli sayılacak.

Haberler 23.01.2022 - 20:55 | Son Güncelleme : 23.01.2022 - 21:05

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu personeline 2 gün idari izin

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamilelerin 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde (Pazartesi-Salı) idari izinli sayılacaktır" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...