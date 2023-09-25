SON DAKİKA HABERİ: İstiklal Caddesi terör saldırısı davasında 3 tahliye

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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 27'si tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada tahliye kararı çıktı.
Sanıklar Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekeriya Muhammed Şemmuni'ye suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.
Öte yandan davada Ahlam Albashır ile birlikte toplam 24 sanığın tutukluluk hali sürüyor.
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