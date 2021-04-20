SON DAKİKA HABERİ: İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

SON DAKİKA HABERİ: İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İsveçli bazı bakanların terörist elebaşlarıyla görüşmesi şiddetle kınandı.

20.04.2021 - 18:46

SON DAKİKA HABERİ: İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

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İsveç Dışişleri Bakanı'nın ardından Savunma Bakanı'nın da terör örgütü unsurlarıyla görüşmesine Ankara'dan tepki var. İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; büyükelçiye, İsveçli bakanların terörist elebaşlarıyla görüşmesinin şiddetle kınandığı iletildi.

İsveç’in muhatap aldığı şahısların Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensupları olduğu belirtilerek İsveç’in, bu görüşmelerle Türkiye’nin güvenliğini hedef alanlara destek olduğu belirtildi.

Ayrıca uluslar arası hukukun da açıkça çiğnendiği vurgulanarak ikili ilişkilere ciddi zarar verdiği kaydedildi.

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