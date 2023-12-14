SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'de yeni görevlendirmeler

Son dakika haberi! İYİ Parti'deki istifaların ardından partide yeni görevlendirmeler gerçekleşti.



Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Genel Başkan Meral Akşener'in isteği doğrultusunda Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gidildiğini kaydetti.



Zorlu, "Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok’un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâletten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir." dedi.



Zorlu, paylaşımının altına ise "Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler; partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz." notunu düştü.



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