SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'den kesin ihracı istenen Ümit Dikbayır'a soruşturma

Son dakika haberi! İYİ Parti'de Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.



Disiplin kurulu toplanan İYİ Parti'de oy birliği ile Dikbayır hakkında karar çıktı.

Parti, Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir taleninin kabulüne karar verdi.

Partiden yapılan açıklamada, "Müşterek Disiplin Kurulumuz, 22.11.2023 tarihinde toplanarak; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemi ile Disiplin Kurulu’na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında, soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.



NE OLMUŞTU?

Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Parti bütçesinin eksiye düştüğü iddialarıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve ailesinin hesaplarının inceletildiğini öne sürmüştü.



Akşener, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım.” ifadelerini kullanmıştı.



İddianın odağındaki Sakarya Milletvekili Dikbayır da disiplin kuruluna dilekçe vererek konunun araştırılmasını istemişti.



Dikbayır, “Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim.” ifadelerini kullanmıştı.



Öte yandan Dikbayır, hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve TBMM Başkanlığı’na bir de dilekçe vererek,dokunulmazlığının kaldırılmasını da talep etmişti.