SON DAKİKA HABERİ: İYİ Partili İbrahim Özkan istifa etti (İbrahim Özkan kimdir?)

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili 1975 Trabzon Köprübaşı doğumludur.

1987 yılında hafızlık icazetini aldı. Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Yangın ve Afet Yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları oldu.

Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu. 2017 yılında İyi Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyesi olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.

Trabzonspor kongre üyesi olan Özkan profesyonel futbol oynamış, yelken sporu ve dalgıçlık yapmıştır. Evli ve iki kız çocuğu babası olup İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

