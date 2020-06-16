SON DAKİKA HABERİ: İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

SON DAKİKA HABERİ: Mahrem imamlarla irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı

16.06.2020 - 04:23 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 04:41

SON DAKİKA HABERİ: İzmir merkezli 56 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Son dakika haberi! İzmir merkezli 56 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve 119'u TSK'da aktif olarak görev yapan 167 şüpheliden 100'ü gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

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