SON DAKİKA HABERİ: Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi! “Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yayımlanan kararnameye göre; Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı.

Van Asayiş Kolordu Komutanlığına Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanırken; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi ile atama gerçekleştirildi.



Ayrıca; 5 albay tuğgeneralliğe, 1 tuğgeneral ise tümgeneralliğe terfi etti. 4 general ise emekliliğe sevk edildi.

Kararnameyle 22 general yeni göreve atandı, 28'i albay olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi.

Bunun yanı sıra bakanlık onayı da dahil olmak üzere 60 albay emekliliğe sevk edildi.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...