SON DAKİKA HABERİ: Kadir Şeker tahliye oldu

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Konya'da sevgilisini döven kişiyi, engellemeye çalışırken öldüren Kadir Şeker, tahliye kararının ardından Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Tekrar hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ancak cezası 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Şeker'in avukatları karara itiraz etti. Şeker'in tutukluluğuna Konya Cumhuriyet Başsavcılığının da itiraz ettiği öğrenildi.



Karar bir üst mahkeme olan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi. Üst mahkeme tahliye kararı verdi.

Ancak bu son karar anlamına gelmiyor. Kadir Şeker, Yargıtay'daki temyiz sürecinde tutuksuz yargılanacak. 10 yıl 10 aylık hapis cezasının onaylanması durumunda Şeker yeniden cezaevine girecek.



OLAY VE YARGILAMA SÜRECİ

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.



Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.



Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.



Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.



Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.



Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince dün 5 Temmuz yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

AİLESİYLE KUCAKLAŞTI



2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu gözönüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu. Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay'a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktıktan sonra ailesine sarıldı.

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada tahliye kararının memnuniyet verici olduğunu söyledi.



Oğlunun normal hayatına devam edeceğini dile getiren Şeker, "Biraz zor oldu, üzücü bir durum. Ailemizle beraber Kadir'i karşılamaya geldik". dedi.

TAHLİYE OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ



Anne Zeliha Şeker de karardan memnun olduklarını ve çok sevindiklerini dile getirdi.



Öte yandan Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkan Kadir Şeker, anne ve babasıyla sarılıp hasret giderdi.