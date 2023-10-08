SON DAKİKA HABERİ: "Kahramanlar" operasyonu: 2 bin 554 firari yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Yerlikaya "Kahramanlar" operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: "Kahramanlar" operasyonu: 2 bin 554 firari yakalandı
SON DAKİKA: Kahramanlar operasyonu: 15 ilde 37 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA: Kahramanlar operasyonu: 15 ilde 37 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlar" Operasyonu'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

genelinde yapılan operasyonlarla arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin 12'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığını duyurdu.

Yerlikaya şöyle devam etti:

"91'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 451'nin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi."

Yerlikaya, açıklamasının ardından "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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