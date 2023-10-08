SON DAKİKA HABERİ: "Kahramanlar" operasyonu: 2 bin 554 firari yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlar" Operasyonu'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



Türkiye genelinde yapılan operasyonlarla arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin 12'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığını duyurdu.



Yerlikaya şöyle devam etti:



"91'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 451'nin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi."



Yerlikaya, açıklamasının ardından "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAN OPERASYONLARDA ARAMA KAYDI BULUNAN 2️⃣5️⃣5️⃣4️⃣ FİRARİ YAKALANDI❗️



Yakalanan şahıslardan:

📌 1️⃣2️⃣’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,

📌 9️⃣1️⃣’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,

📌 2️⃣4️⃣5️⃣1️⃣’inin ise 0 ile 5 yıl… pic.twitter.com/9rAs9WkUXF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 8, 2023