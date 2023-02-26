Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374'e yükseldi

Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.



AFAD Başkanı Sezer, Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 44 bin 374'e yükseldiğini duyurdu.



Sezer, "Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir." ifadelerini kullandı.