SON DAKİKA HABERİ: Kalın ile O’Brien Libya'yı görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien'la telefonda Libya'yı görüştü. Kalın ve O'Brien, Libya'nın yanı sıra Suriye, Covid-19 salgını ve ekonomik ilişkileri de ele aldı.

Anadolu Ajansı 23.06.2020 - 20:44 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 21:17

SON DAKİKA HABERİ: Kalın ile O’Brien Libya'yı görüştü

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya başta olmak üzere Suriye ve terörle mücadele konuları etraflıca ele alındı.

Bununla birlikte, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık sektörü başta olmak üzere ikili ekonomik ilişkiler görüşüldü.

Görüşmede, Libya'da sürdürülebilir ateşkes için uygun koşulların sağlanması, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi ve müzakere sürecine dönülmesi gerektiği belirtildi.

BM öncülüğünde siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için meşru ve güvenilir aktörlerin desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca, Suriye'de siyasi çözüm sürecini hızlandırmak için Anayasa Komitesi çalışmalarının somut neticeler vermesi ve İdlib'deki ateşkesin sürdürülmesi yönündeki ortak beklenti de yinelendi.

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