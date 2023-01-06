SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak. Maden işçilerinin ikramiye ödemeleri ise 22 Aralık'ta tek seferde yapılacak

SON DAKİKA HABERİ: Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

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Son dakika haberi! Kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ödemeler iki bölümde gerçekleştirilecek.

İlk ödeme 27 Ocak, kalan kısım ise 14 Nisan'da hesaplara yatırılacak. Maden işçilerine yönelik ilave tediye ödemesinin tamamı ise 22 Aralık'ta ödenecek.

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ilave tediye ödemesinden yararlanıyor.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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