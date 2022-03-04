SON DAKİKA HABERİ: Sıvı yağda gümrük vergisi değişti

Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. Karar 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak.

Haberler - NTV Haber 04.03.2022 - 01:06 | Son Güncelleme : 04.03.2022 - 02:01

SON DAKİKA HABERİ: Sıvı yağda gümrük vergisi değişti

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Son dakika haberi! Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı yeni karar alındı.

Ayçiçek yağının ikamesi olarak kullanılabilecek, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağı ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. 

Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına yönelik karar alma yetkisi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi.

Kırmızı ve beyaz et, yumurta, patates, domates, soğan, zeytin, zeytinyağı, limon, un, bulgur, margarin ve birçok gıda ürünü ihracatında değişiklik, kısıtlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak.

Bakanlık, bu ürünlerin ihracatına yönelik dönemsel düzenleme yapabilecek.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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