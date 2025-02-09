SON DAKİKA HABERİ: Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem

Meksika Körfezi'nin güneyinde, Karayip Denizi'nde 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerel saatle 18:23'te gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumuna göre depremin merkez üssü Karayip Denizi'nde Cayman Adaları'nın 209 kilometre güneybatısı olarak ölçüldü.

Yaklaşık 75 bin nüfuslu adaların çevresi ve Honduras dahil Karayip denizine kıyısı olan ülkeler için tsunami uyarısı yapıldı. Deprem, denize kıyısı olan ülkelerde de hissedildi.





