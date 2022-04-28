Rusya'dan Kiev şehir merkezine saldırı

SON DAKİKA HABERİ: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir binayı hedef aldı, saldırı sonrası şiddetli patlamalar oldu.

Haberler - NTV Haber 28.04.2022 - 21:24

Rusya'dan Kiev şehir merkezine saldırı

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Son dakika haberi! , 'nın başkenti Kiev'de bir binayı hedef aldı, saldırı sonrası şiddetli patlamalar oldu

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, yaptığı açıklamada, "Düşman bu akşam Kiev'e ateş açtı" dedi

sonucu çıkan yangının kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

GUTERRES KİEV'DEYKEN SALDIRI

Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak tweet’inde “Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var” ifadeleri yer aldı.

RUSYA'DAN ŞEHİR MERKEZİNE SALDIRDI

Daha önce Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine bir saldırısı olmamıştı. Rusya Kiev'e giden yollar üzerindeki tesisleri ve askeri bölgelere hava saldırısında bulunmuştu.

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