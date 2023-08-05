SON DAKİKA HABERİ: Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan’daki konvoyunda trafik kazası meydana geldi.
Bazı programlara katılmak üzere Erzincan’a gelen Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 1’i basın mensubu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.
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