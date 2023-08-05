SON DAKİKA HABERİ: Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza

SON DAKİKA HABERİ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan’daki konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, biri basın mensubu 2 kişi yaralandı.

SON DAKİKA HABERİ: Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan’daki konvoyunda trafik kazası meydana geldi.

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan’a gelen Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza - 1


Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 1’i basın mensubu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...