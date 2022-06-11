SON DAKİKA HABERİ: Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa yürürlüğe girdi

SON DAKİKA HABERİ: Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, bugünden itibaren 1 temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Haberler 11.06.2022 - 00:33 | Son Güncelleme : 11.06.2022 - 01:13

SON DAKİKA HABERİ: Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa yürürlüğe girdi

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Kira artışında yüzde 25 sınırı nasıl uygulanacak?

Kira artışında yüzde 25 sınırı nasıl uygulanacak?

Son dakika haberi! 

Konutta kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Söz konusu yasa, bugünden itibaren 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.

Yasa ile kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek.

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.

Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz olacak.

Yüksek enflasyon rakamları nedeniyle kira artışları uzun süredir tartışma konusuydu. Düzenleme ile bu sorunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

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