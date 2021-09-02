SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımlarıyla bugün saat 16:30’da bir araya gelecek. Toplantı sonrasında saat 19:00’da basın açıklaması yapılması bekleniyor.

ntv.com.tr 02.09.2021 - 08:36

SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

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