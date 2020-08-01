SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Irak Gara'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DeVAkIk1pZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2020

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