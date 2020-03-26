SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Irak'ta 2 asker şehit

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı’ndan şehit haberi geldi.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, PKK’lı teröristler Haftanin bölgesinde Türk askerlerini hedef aldı.



Açılan taciz ateşinde 2 asker şehit oldu, yaralanan 2 asker de hastaneye kaldırıldı.



Saldırıların ardından bölgede tespit edilen hedefler ateş altına alındı. 8 terörist etkisiz hale getirilidi.



ŞEHİTLERİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI



Uzman onbaşı Onur Karakaya ve uzman çavuş İsmail Karataş için

Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören yapıldı.



Şehitlerin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.



Şehit uzman onbaşı Onur Karakaya 22 yaşındaydı. Karakaya 4 ay önce nişanlanmıştı.

MANİSA'DA ŞEHİT ACISI



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ailesi aci haberin ardından büyük üzüntü yaşadı



Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Yakınları, acili aileye taziye ziyaretinde bulundu.



Uzman onbaşı Onur Karakaya, bugün Turgutlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

