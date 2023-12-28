SON DAKİKA HABERİ: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse bölgeye gelerek inceleme yaptı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.



Öte yandan kazaya karışan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tırın ikinci şoförü O.K. gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Bu arada Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 9 cenazenin ailelere teslim edildiği öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, gazetecilere, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesimi Taşkısığı mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Tüm ekiplerin bölgede olduğunu dile getiren Karadeniz, "Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD, bu konuyla ilgili tüm ekipler burada. Yaralılar, 10 hastanede tedavi altında, 2'si Kocaeli'ye sevk edildi, diğerleri Sakarya merkez ve ilçeler şeklinde." dedi.



Karadeniz, hem olay yeri inceleme ekiplerinin hem de Cumhuriyet Başsavcısının da ekibiyle bölgede inceleme yaptığını belirterek, ekiplerin yolun trafiği açılması için çalışma yürüttüğünü kaydetti.



Kazanın oluş şekliyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak." ifadelerini kullandı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu’nda 11 vatandaşın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Kazaya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde üç cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi.



OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER