Lübnan tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis'te kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda Lübnan tezkeresi görüşüldü. Türk askerinin Birleşmiş Milletler Geçici Görev kapsamında Lübnan’da bulunmasına ilişkin tezkere 1 yıl daha uzatıldı.
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