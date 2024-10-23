Lübnan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Lübnan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis'te kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Lübnan tezkeresi görüşüldü. Türk askerinin Birleşmiş Milletler Geçici Görev kapsamında Lübnan’da bulunmasına ilişkin tezkere 1 yıl daha uzatıldı.


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