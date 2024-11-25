Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 20.20'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Deprem Adıyaman'dan da hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: OLUMSUZLUK YAŞANMADI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:



"Malatya Doğanşehir’de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.



İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."