SON DAKİKA HABERİ: Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı.

NTV'ye konuşan Kale Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz mahalle ve köylerden alınan bilgilere göre olumsuz bir durum olmadığını belirtti.



VALİDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.



Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Ekiplerin sahada olduğunun altını çizen Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor" dedi.



Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

ELAZIĞ'DA 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kale ilçesinin sınır olduğu Elazığ'da deprem kuvvetli olarak hissedildi.



Deprem nedeniyle birçok kişi sokağa çıktı.

Deprem sırasında korku ile 4 kişinin yüksek girişli ve birinci kattaki balkonlardan atladığı öğrenildi.



Yaralanan 4 kişi ile birlikte panik atak geçiren 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.



Durumları iyi olan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.