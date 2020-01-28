SON DAKİKA HABERİ: Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 14.45'te ise 3,5 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi.



Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: ARTÇI DEPREMLER SÜRECEK - VİDEO

İlk gelen bilgiler, depremde can ve mal kaybı olmadığı yönünde.

Depremin ana merkezine en yakın köylerin Kafakurt, Alifakı ve Bostancı oldukları açıklandı.

MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.



Manisa Valisi Ahmet Deniz, Merkez üssü Kırkağaç olan 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeyle iletişime geçtiklerini söyledi.



Başta AFAD olmak üzere ekiplerin sahadan ilk bilgileri aldığını vurgulayan Deniz, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Muhtar arkadaşlarla da görüşüyoruz. Arkadaşlarımız da Kırkağaç merkez ve mahallerini kontrol edecekler" diye konuştu.

KANDİLLİ RASATHANESİ 5,1 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Deprem yerel saatle 14.26 'da meydana geldi. Depremin 11.8 kilometre derinlikte meydana geldiğini de belirtti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...