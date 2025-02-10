SON DAKİKA HABERİ: Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçime katılmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için ismi geçen adaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararını verdi.



Mansur Yavaş, CHP’de yapılacak ön seçime katılmama kararı aldı.

Yavaş bu kararını dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel'e bildirdi.



ZİRVEDE YAVAŞ'IN İTİRAZI ELE ALINMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ismi CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la dün akşam bir araya gelmişti.

YAVAŞ'IN İTİRAZI ELE ALINMIŞTI



Erken seçim çağrısı yapan CHP, cumhurbaşkanı adayını da üyelerinin oylarıyla belirleme kararı almıştı. İmamoğlu bu kararı desteklerken; Yavaş, bu adım için erken olduğunu söylemişti.



Üç ismin 2,5 saat süren görüşmesinde, Yavaş’ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazı ele alınmıştı.