SON DAKİKA HABERİ: Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçime katılmayacak
SON DAKİKA HABERİ: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime katılmayacağını açıkladı. Yavaş'ın dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapılan toplantıda bu kararını açıkladığı belirtiliyor. CHP'nin bugün yapacağı Parti Meclisi toplantısının gündeminde, erken seçim stratejileri yer alacak.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için ismi geçen adaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararını verdi.
Mansur Yavaş, CHP’de yapılacak ön seçime katılmama kararı aldı.
Yavaş bu kararını dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel'e bildirdi.
ZİRVEDE YAVAŞ'IN İTİRAZI ELE ALINMIŞTI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ismi CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la dün akşam bir araya gelmişti.
YAVAŞ'IN İTİRAZI ELE ALINMIŞTI
Erken seçim çağrısı yapan CHP, cumhurbaşkanı adayını da üyelerinin oylarıyla belirleme kararı almıştı. İmamoğlu bu kararı desteklerken; Yavaş, bu adım için erken olduğunu söylemişti.
Üç ismin 2,5 saat süren görüşmesinde, Yavaş’ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazı ele alınmıştı.
GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM
Görüşme sonrası CHP genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özel, “Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak.” ifadelerini kullandı.
İKİNCİ KRİTİK TOPLANTI BUGÜN
Görüşme tam da seçim için yol haritasının netleşeceği parti meclisi toplantısı öncesinde yapıldı.
Bugün saat 12.00’de başlayacak Parti Meclisi toplantısının gündeminde, erken seçim stratejileri yer alacak.
Toplantıda ayrıca, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak seçim, aday kriterleri ve ön seçim için yönerge hazırlıkları masaya yatırılacak.
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