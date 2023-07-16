SON DAKİKA HABERİ: Mehmetçik’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyon

SON DAKİKA HABERİ: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden birini etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Mehmetçik’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyon
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PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki Avaşin sözde yönetimi üyesi Bilal Onat etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi.

Bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden kimliği tespit edilenlerden birinin “Devrim Garzan” kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise “Sidar Amed” kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

Onat’ın terör örgütü PKK’nın sözde “Avaşin eyalet yönetimi” üyesi olduğu bildirildi.

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