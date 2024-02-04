Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesinde enflasyon ve parasal sıkılaşmaya vurgu yaptı.

Fatih Karahan'ın açıklamasının ardından Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şimşek, "Yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz" dedi.

Karahan'ın TCMB'nin web sitesinde yayınlanan açıklamasında, enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.



TCMB Başkanı Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

Karahan, bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

ŞİMŞEK: GÜVENİMİZ VE DESTEĞİMİZ TAMDIR

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi.



Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır.



Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.



Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."