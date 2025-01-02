SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı

2025 yılı para politikası metninde kur korumalı mevduatın sonlandırılacağını açıklayan Merkez Bankası KKM ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.



Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, döviz yükümlülüğü olan firmaların döviz ve TL cinsinden hesaplarına sağlanan kur korumalı desteği kaldırıldı.

KKM, 2021 yılının Aralık ayında döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve Türk Lirası'nın değer kaybını dengelemek amacıyla uygulamaya konuldu.



Türk Lirası'nın cazibesini artırıp bireylerin ve firmaların dövizden Türk Lirası'na geçişini teşvik etmek amacıyla geliştirildi.



Merkez Bankası, KKM'nin mali yükünün artması ve ekonomik dengelere olan etkisi nedeniyle 2025 yılında sistemin sonlandırılacağı açıklamıştı.