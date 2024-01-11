SON DAKİKA HABERİ: MHP 8 il ve 47 ilçe başkan adayını daha açıkladı

Son dakika haberi! Siyasi partilerin yerel seçim çalışmaları sürüyor.

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik, belediye ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor.



Dün ilk açıklama gelmiş 55 seçim noktasında adaylarını açıklamış, bugün de ikinci etap olarak kesinleşen adayları tanıttı.



Kamuoyunda "Efsane Vali" olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'tan aday gösterildi.



MHP'nin 55 seçim noktasındaki adayları ise şöyle: