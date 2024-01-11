SON DAKİKA HABERİ: MHP 8 il ve 47 ilçe başkan adayını daha açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: MHP, 8'i il,47'si ilçe 55 başkan adayını daha açıkladı. Toplamda 110 adayını açıklamış olan MHP, Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu aday gösterdi.

SON DAKİKA HABERİ: MHP 8 il ve 47 ilçe başkan adayını daha açıkladı
MHP'nin ikisi büyükşehir 14 ilde aday göstereceği isim belli oldu

MHP'nin ikisi büyükşehir 14 ilde aday göstereceği isim belli oldu

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Son dakika haberi! Siyasi partilerin yerel seçim çalışmaları sürüyor.

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik, belediye ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Dün ilk açıklama gelmiş 55 seçim noktasında adaylarını açıklamış, bugün de ikinci etap olarak kesinleşen adayları tanıttı.

Kamuoyunda "Efsane Vali" olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'tan aday gösterildi.

MHP'nin 55 seçim noktasındaki adayları ise şöyle:

SON DAKİKA HABERİ: MHP 8 il ve 47 ilçe başkan adayını daha açıkladı - 1
SON DAKİKA HABERİ: MHP 8 il ve 47 ilçe başkan adayını daha açıkladı - 2
SON DAKİKA HABERİ: MHP 8 il ve 47 ilçe başkan adayını daha açıkladı - 3
SON DAKİKA HABERİ: MHP 8 il ve 47 ilçe başkan adayını daha açıkladı - 4

59 İLDE İŞBİRLİĞİ

MHP'nin 30 büyükşehir ve 29 ilde Cumhur İttifakı ile yerel seçimler için işbirliği yapması bekleniyor.

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