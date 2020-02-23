SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yarın Elazığ'da okul zili çalacak
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın Elazığ'da okul zili çalacak. Velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir" açıklamasını yaptı.
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