SON DAKİKA HABERİ: Milli Güvenlik Kurulu'nda Suriye vurgusu

Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 19:27
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de sivillere zarar veren eylemler kalıcı çözüme ulaşmasını engeller" ifadesine yer verildi.
MGK Bildirisinde, "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir" denilirken, "Afganistan, uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.
Bildiride, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı eylemlerine destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları derinleştireceğinin altı çizilmiştir" denildi.