SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar: Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor" dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.