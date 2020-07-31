SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar: Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor" dedi.

Anadolu Ajansı 31.07.2020 - 08:33

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Akar: Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz

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