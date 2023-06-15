Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile görüşmesinde, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi.

Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede Güler ve Stefanis, ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.​​​

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