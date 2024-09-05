SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı’ndan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin açıklama

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, son günlerde tartışmalara neden olan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin önemli mesajlar verildi. Bakanlık kaynakları, söz konusu görüntünün sosyal medya üzerinde farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp, başka boyutlara çekilmeye çalışıldığını belirterek, kısır tartışmalara neden olunduğunu vurguladı. "OLAY HER YÖNÜYLE İNCELENİYOR"



“Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.” diyen bakanlık kaynakları, “Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır.” açıklamasında bulundu.

TSK’YA HAKARET EDENLERE SUÇ DUYURUSU



Söz konusu görüntüler üzerinden manipülasyon yapanlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşım, yorum ve değerlendirmelerin kimseye bir yararının olmayacağı açıktır. Nitekim, bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür/iftira/tehdit ve hakarette bulunarak kamuoyunda Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve personelimizi yıpratmaya/küçük düşürmeye /itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.” denildi.



"TSK BİR BÜTÜNDÜR VE AYRIŞTIRMAYA ÇALIŞMAK TEHLİKELİDİR" Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir.” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık kaynaklarının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Kahraman ordumuz için subay yetiştiren Harp Okullarımızdan mezun olan teğmenlerimiz de askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile milli, manevi ve mesleki değerlerimizden asla taviz vermeden, en zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak silahlı kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacaklardır.



Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak, Millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır.”

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI Toplantıda açıklamalarda bulunan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele operasyonları ve gündemdeki diğer konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Tuğamiral Aktürk, son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



NETFLIX’TEKİ FAMAGUSTA DİZİSİ



Basın bilgilendirme toplantısının gündeminde Netflix’teki Famagusta dizisi de vardı.



Dizinin tarihi gerçekleri çarpıttığını bildiren Aktürk, “Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı ‘Famagusta’ adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dâhil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır.” dedi.