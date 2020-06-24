SON DAKİKA HABERİ: MİT kanununa muhalefetten yargılanan Aydın Keser, Barış Terkoğlu ve Ferhat Çelik tahliye edildi
SON DAKİKA HABERİ: MİT kanununa muhalefetten yargılanan Aydın Keser, Barış Terkoğlu ve Ferhat Çelik tahliye edildi. Aynı davada yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tutuklu yargılanacak.
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