SON DAKİKA HABERİ: MİT kanununa muhalefetten yargılanan Aydın Keser, Barış Terkoğlu ve Ferhat Çelik tahliye edildi

SON DAKİKA HABERİ: MİT kanununa muhalefetten yargılanan Aydın Keser, Barış Terkoğlu ve Ferhat Çelik tahliye edildi. Aynı davada yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tutuklu yargılanacak.

24.06.2020 - 22:03

SON DAKİKA HABERİ: MİT kanununa muhalefetten yargılanan Aydın Keser, Barış Terkoğlu ve Ferhat Çelik tahliye edildi

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