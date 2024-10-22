SON DAKİKA HABERİ: MİT ve Emniyet’ten terör örgütüne ortak operasyon

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul ve Balıkesir polisi, terör örgütü PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda, örgüt mensubu aynı aileden Zeynep Taşkıran ve Zübeyde Taşkıran kardeşler ile Hatın Şahbaz gözaltına alındı.



Kardeş oldukları belirlenen üç şüphelinin uzun süredir MİT takibine alındığı bildirildi.



Örgüt adına Fransa’da faaliyet gösterdiği belirlenen üç kardeşten ikisi İstanbul’da, diğeri ise Balıkesir’de yakalandı.



Mahkemeye çıkarılan üç kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.