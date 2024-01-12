SON DAKİKA HABERİ: MİT’ten Avrupa’ya kaçmaya hazırlanan teröriste sınır ötesi operasyon

SON DAKİKA HABERİ: MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi

SON DAKİKA HABERİ: MİT’ten Avrupa’ya kaçmaya hazırlanan teröriste sınır ötesi operasyon
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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından “Fırat” kod adlı Serhat Bal’ı yakalayarak ’ye getirdi. Bal’ın Avrupa’ya kaçmak üzereyken Orta Doğu ülkelerinden birinde yakalandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarının aldığı istihbaratla harekete geçti. Takibe alınan Bal, sınır ötesi operasyonla yakalanarak Türkiye’de adli makamlara teslim edildi.

2012 yılında terör örgütüne katılan Bal, Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Bal, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranıyordu.

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