SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon

Son dakika haberi! MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sariye Atilla'yı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

Kod adı "Rozerin Şemzinan" olan terörist Sariye Atilla'nın 2007'de PKK'ya katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, terör örgütünün sözde eğitim akademilerinde ders verdiği belirlendi.



Söz konusu teröristin son olarak Hakurk'ta, örgüt adına toplumsal alan çalışmaları içerisinde yer aldığı tespit edildi.



MİT, takip ettiği Atilla'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

