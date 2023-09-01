SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten nokta operasyon

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Türkiye'ye karşı eylem gerçekleştirmesi muhtemel teröristler arasında yer alan ve örgüt tarafından suikast ve sabotaj eğitimleri verilen terörist Güngen'in Irak'ın Süleymaniye bölgesinde olduğunu belirledi.



PKK tarafından, Türkiye'nin etki alanına girmediği düşünülen Süleymaniye kentinin kırsalında görevlendirilen terörist Güngen'in faaliyetlerini deşifre eden MİT, PKK'nın özel eylemlerde kullanmak için saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği terörist Güngen'i operasyonla etkisiz hale getirdi.



Geçmiş dönemde örgütte faaliyet gösteren yakın akrabaları "Murat Botan" kod adlı Behlül Güngen ve "Ruken Botan" kod adlı Güler Güngen'in de etkisiz hale getirildiği anlaşılan terörist Rezan Güngen'in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak'ta Mahmur Kampına gittiği, örgütün gençlik yapılanmasının içerisinde bulunduğu ve örgütsel faaliyetlerde yer aldığı tespit edildi.