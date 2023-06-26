SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristi etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten nokta operasyon
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Son dakika haberi!

MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne süreç içerisinde gerçekleştirilen roket ve havan saldırıları ile eylem amacıyla geçiş yapan terörist unsurların sevk edildiği nokta olarak tespit ettiği, Münbiç temas hattındaki PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait barınma alanlarını yakın takibe aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte karadan ve havadan yürütülen hassas keşif ve takip çalışmaları neticesinde operasyon için düğmeye basılmasının ardından, MİT’e bağlı özel ekipler tarafından 25 Haziran 2023 gecesi, Münbiç temas hattında belirlenen noktalara eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon neticesinde toplam 11 terörist unsur etkisiz hale getirildi ve PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait bir yerleşke de imha edildi.

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