SON DAKİKA HABERİ: MİT’ten sınır ötesinde operasyon

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesindeki operasyonlarını sürdürüyor.



MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Kurtay Batman kod adlı Nusrettin Demir’i Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.



Demir’in, Pençe Kilit Bölgesi’nde terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırıların talimatlarını verip, bu süreçleri bizzat takip ettiği belirlendi.



Terör örgütünün kırsal kadrosuna 2014 yılında katıldığı belirlenen terörist Demir’in, 2023 yılından bu yana sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ifade edildi.