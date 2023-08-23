SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

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MİT tarafından PKK’nın ülkemize yönelik eylem planlamalarının önceden belirlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, kurulan istihbarat ağı ve saha ajanları vasıtasıyla PKK’nın suikast eylemcileri ve planlamaları takip edildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019'da Irak'a giderek örgüte katılan Kına, bugüne kadar İran ve Irak'ta terörist faaliyette bulundu.

