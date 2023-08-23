SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

SON DAKİKA HABERİ: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
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MİT tarafından PKK’nın ülkemize yönelik eylem planlamalarının önceden belirlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, kurulan istihbarat ağı ve saha ajanları vasıtasıyla PKK’nın suikast eylemcileri ve planlamaları takip edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019'da Irak'a giderek örgüte katılan Kına, bugüne kadar İran ve Irak'ta terörist faaliyette bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon - 1

Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve MİT mensuplarına suikast için 'ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Süleymaniye'de eğitildiği belirlenen Kına'ya, kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun talimler yaptırıldığı ve kaçak yollardan Türkiye'ye gönderilmek istendiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen MİT, terörist Kına'yı suikast eğitimi aldığı sırada operasyonla etkisiz hale getirdi.

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